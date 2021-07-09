Санкт-Петербург, 9 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. После того, как полномочия по оформлению нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств в Петербурге были переданы от органов ГИБДД городскому комитету по транспорту, выявлено более 2000 нарушений правил парковки. Работа по новым правилам должна улучшить транспортную ситуацию на улицах Петербурга, запаркованных с нарушением ПДД.

Дарья Драй ИА REGNUM 5 Автомобили на парковке

«С 29 июня по 16:00 8 июля за парковку под запрещающими знаками на штрафстоянки отправлено 493 автомобиля. Сотрудниками парковочной инспекции на месте составлено 79 протоколов об административном правонарушении. Посредством фотофиксации зафиксировано 2184 правонарушения правил остановки и стоянки транспортных средств», — отчитались 9 июля в комитете по транспорту.

Его сотрудники проинспектировали более ста улиц, в основном в центральной части города, где нарушение правил парковки приобрело массовый характер. В проверках участвовали как пешие инспекторы, так и автомобили с комплексами автоматической фотофиксации.

Помимо оформления нарушений ведётся и профилактика: на лобовые стекла припаркованных автомобилей положили более восьми тысяч информационных листовок с напоминанием о необходимости соблюдения правил стоянки и остановки.

Как напомнили в комтрансе, узнать о месте нахождения эвакуированных транспортных средств можно по телефонам СПб ГУП «Центр экономической безопасности»: 680−33−32 и 680−33−33.

Для получения разрешения на выдачу транспортного средства автовладельцу необходимо будет обратиться в один из четырех отделов Комитета по транспорту: Центр: 8-я Советская ул., д. 31/27; Юг: пр. Ветеранов, д. 131; Восток: Синявинская ул., д. 3; Север: пр. Просвещения, д. 54.

Получить постановление об административном правонарушении возможно по месту рассмотрения дела на ул. 8-я Советская, 31/27 или по почте в личном кабинете на портале Госуслуг.

Административный штраф за нарушение правил остановки/стоянки транспортных средств составляет 3000 рублей. Оплатить штраф необходимо в течение 60 дней после вступления в законную силу постановления об административном правонарушении. В течение 20 дней штраф можно оплатить с 50% скидкой. Стоимость услуги по перемещению транспортного средства на штрафстоянку составляет 3004 руб., оплатить ее можно в момент получения автомобиля.