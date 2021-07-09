Тбилиси, 20 апреля, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Участники митинга против грузинского закона об иностранных агентах перекрыли площадь Свободы в Тбилиси и парализовали автомобильное движение в этой части города, 20 апреля сообщил портал On. ge.

Иван Шилов ИА REGNUM

К месту акции направили бригады патрульной полиции Грузии. Митингующие недовольны планами властей принять законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который парламент республики уже одобрил в первом чтении.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на законопроект об иноагентах, если парламент страны примет его. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в свою очередь отметил, что Тбилиси не откажется от принятия этого документа, несмотря на критику указанной инициативы.

17 апреля противники закона собрались у Дома правительства Грузии. Сотрудники патрульной полиции оцепили подход к зданию. Полицейские задержали как минимум двух человек.

18 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне протестов в Грузии заявил, что все страны нуждаются в законе об иностранных агентах, чтобы защищать свой суверенитет. Он отметил что, те, кто выступает против принятия закона, действуют в интересах другого государства.

20 апреля бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили допустил, что Тбилиси может пересмотреть закон об иноагентах, если ЕС решит одобрить членство страны в организации.