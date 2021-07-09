Киев, , 09:16 — REGNUM Вооружённые силы Украины совместно с участниками учений Sea Breeze 2021 из стран Североатлантического альянса в ходе активной фазы манёвров отработали подавление выступлений, схожих с теми, что имели место в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил Украины.

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«Подготовка планировалась с учётом опыта боевых действий в некоторых районах Донецкой и Луганской областей», — отметили в ВМС Украины.

По легенде активной фазы учений, незаконные вооруженные формирования захватили органы госвласти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики.

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Операция началась с высадки тактических воздушных и морских десантов, которые начали продвижение вглубь кризисного региона. Их высадку обеспечивали специальные подразделения Службы безопасности Украины. Вместе с ними украинские морпехи деблокировали порт, городской совет, критические объекты инфраструктуры и удерживали их до прибытия подразделений Национальной гвардии.

Также в ходе учение военные атаковали и взяли под контроль захваченный террористами аэропорт. Также был обнаружен и уничтожен лагерь боевиков.

Добавим, что помимо военных украинской армии, в манёврах принимали участие военнослужащие из США, Грузии и Молдавии.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее в Пентагоне заявили, что помех со стороны России учениям НАТО Sea Breeze 2021 в Чёрном море нет. По словам представителя американского оборонного ведомства, они «идут весьма неплохо».