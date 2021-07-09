Магадан, 9 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов раскритиковал состояние автодорог в ходе заседания правительства региона, в том числе региональных, в связи с участившимся в последнее время количеством ДТП.

Editor5807 Плохая дорога

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«За один месяц лета было несколько тяжелых смертельных случаев на дорогах. Для меня главная причина — это качество и состояние дорог. Последний случай, например, водитель выехал на встречку. Конечно, он выехал — в пыли ничего не видно. Если это нормативное содержание дорог, тогда я папа Римский», — цитирует Носова «Магаданская правда».

Глава Колымы акцентировал, что виновником в таком случае выступают подрядчики, ответственные за ремонт и содержание дорог. И весь груз ответственности должен ложиться на их плечи.

«Все контракты должны включать требования. Если комиссия выявляет при ДТП недостатки в состоянии трассы, то это ответственность того, кто отвечает за ее содержание. В будущих конкурсах также будет учтено: если случилось ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна, контракт с фирмой, отвечающей за ремонт и содержание, будет разрываться автоматически и в одностороннем порядке. Это обязательное условие. Нельзя обвинять самих погибших в ДТП и оставлять дороги в таком же безобразном состоянии», — добавил Сергей Носов.

И в довершение он раскритиковал представленный проект ремонта Тенькинской трассы:

«Что это за проект ремонта дорог, если даже требования нигде не указаны? Что хочу, то и сыплю. Как такие проекты могли пройти экспертизу? Хотелось бы, чтоб госэкспертиза объяснила. Если придется, мы привлечем силовые структуры».

Как сообщало ИА REGNUM, пять регионов Дальнего Востока получат деньги из федерального бюджета на строительство дорог — Колыма в их число не вошла.