Москва, 9 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Прогноз по инфляции в текущем году повышен Минэкономразвития России с 4,3% до 5%. Это следует из письма министерства, которое направлено в регионы и содержит промежуточные параметры базового варианта среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на период с 2021 по 2024 год, его текст 9 июля приводит «Интерфакс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

Также уточняется, что подлинность этого письма была подтверждена в ведомстве.

«Оценка инфляции на конец текущего года повышена до 5%. Ожидаемая величина в коридоре 4,9−5,1%, поэтому в прогнозе указано 5%. Начиная с 2022 года по-прежнему предполагаем выход на таргет — 4%», — рассказал представитель Минэкономразвития.

Кроме этого, он напомнил, что на данный момент инфляция выше прогнозируемых показателей, и добавил, что в июне был отмечен второй пик роста цен в 6,5%, однако, как считают в Минэкономразвития, в дальнейшем такая динамика замедлится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оценка роста валового внутреннего продукта России в 2021 году пересмотрена Министерством экономического развития страны с 2,9% до 3,8%.