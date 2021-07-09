Сеул, , 09:11 — REGNUM В понедельник, 12 июля, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведёт экстренное межведомственное совещание, в ходе которого состоится обсуждение эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

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По её словам, в совещании примут участие мэр Сеула О Сэ Хун, губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, мэр города Инчхон Пак Нам Чхун, премьер-министр Ким Бу Гём и глава Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён.

Сообщается, что участники встречи обсудят возможность принятия дополнительных противоэпидемических мер на уровне центрального правительства и местных органов власти с целью стабилизации ситуации.

В начале текущего дня Мун Чжэ Ин также призвал сотрудников своей администрации строго соблюдать правила социального дистанцирования.

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