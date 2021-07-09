Ханты-Мансийск, , 09:06 — REGNUM Депутат думы ХМАО Василий Жуков (КПРФ) назвал избирателей, которые не ходят на выборы, «быдлом». Своё мнение парламентарий выразил в социальной сети «Одноклассники».

"Избиратель, не будь быдлом, дойди до избирательного участка. Голосуй за КПРФ! Остальные 10 шагов сделает большинство КПРФ в Госдуме», — пишет Василий Жуков с хэштегами #НеБыцьСкотам, #БыдлоНеГолосует, #БыдлоСидитДома.

Напомним, что в сентябре 2021 года в ХМАО пройдут выборы депутатов думы Югры седьмого созыва, Тюменской областной думы, муниципальных дум, по итогам которых будут избраны 360 депутатов всех уровней и главы пяти поселений. Также будут проходить выборы VIII созыва Госдумы РФ.