Ханты-Мансийск, 9 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Депутат думы ХМАО Василий Жуков (КПРФ) назвал избирателей, которые не ходят на выборы, «быдлом». Своё мнение парламентарий выразил в социальной сети «Одноклассники».

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«Избиратель, не будь быдлом, дойди до избирательного участка. Голосуй за КПРФ! Остальные 10 шагов сделает большинство КПРФ в Госдуме», — пишет Василий Жуков с хештегами #НеБыцьСкотам, #БыдлоНеГолосует, #БыдлоСидитДома.

Напомним, что в сентябре 2021 года в ХМАО пройдут выборы депутатов думы Югры седьмого созыва, Тюменской областной думы, муниципальных дум, по итогам которых будут избраны 360 депутатов всех уровней и главы пяти поселений. Также будут проходить выборы VIII созыва Госдумы РФ.