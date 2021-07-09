Вашингтон, , 09:06 — REGNUM 8 июля в США во время саммита глав государств-членов проекта «Троеморье», куда входят страны Восточной и Центральной Европы, являющиеся участниками ЕС, с помощью видеосвязи состоялось выступление президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Polskie Radio.

Американский лидер обратился к участникам мероприятия с благодарностью за «отстаивание интересов коллективного Запада на его восточных рубежах», а также заявил, что США «всецело поддерживают инициативу «Троеморья» и останутся её надежным партнером».

«Страны «Троеморья» и США вместе способны доказать, что, ориентируясь на ценности демократии, любая страна может удовлетворить потребности своих граждан, в том числе, развивать сильную экономику», — заявил Байден.

Президент США также подчеркнул, что «Троеморье» укрепляет сплоченность стран Европейского союза, а также трансатлантические узы». «У стран вашего региона достаточно прочные макроэкономические основы, что позволяет оптимистически оценивать перспективы экономического восстановления после пандемии», — заключил Байден.

Инициатива «Троеморье» была создана в 2015 году для политического и экономического взаимодействия 12 стран Восточной и Центральной Европы. В проект входят Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, Словения, Хорватия, Румыния и Болгария.