Новосибирск, 9 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Мэрия Новосибирска подписала соглашение с компаниями, предоставляющими в аренду электросамокаты. Ранее структурные подразделения городской администрации совместно с депутатами сформировали условия соглашения для урегулирования вопросов, связанных с необходимостью ограничения скоростного режима, размещения парковок и определения мест, где запрещается передвижение на электросамокатах.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов в Новосибирске

Подписанный документ регулирует скоростной режим для электросамокатов: 20 км/ч — на велодорожках и специально предназначенной для велосипедов и самокатов инфраструктуре; 15 км/ч — на улицах с интенсивным движением; 15 км/ч — в городских парках культуры и отдыха, разрешая движение исключительно на велодорожках; 15 км/ч — в скверах, кроме тех, где запрещено движение самокатов; 20 км/ч — на территориях, не включенных в три предыдущих абзаца.

Парковки элетросамокатов не должны размещаться: на территориях скверов, парков культуры и отдыха; на проезжей части, автопарковках и других объектах транспортной инфраструктуры; на газонах, тротуарах, если оставшаяся часть ширины тротуара будет составлять менее 2,25 м, а также ближе 5 метров до остановок общественного транспорта, ближе 15 метров до входов в станции метрополитена; на территориях, прилегающих к памятникам, монументам, объектам культурного наследия, в радиусе не менее 30 метров; на территории объекта культурного наследия регионального значения «Монумент Славы, в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны», а также прилегающей к нему территории Сквера Славы за исключением внешних транзитных дорожек.

Движение самокатов запрещено в парках культуры и отдыха, за исключением организованных в них велодорожек; возле объектов культурного наследия регионального значения «Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны», а также на прилегающей к нему территории Сквера Славы за исключением внешних транзитных дорожек; возле объектов культурного наследия регионального значения «Мемориальный сквер павших в годы Гражданской войны»; на Монументе Славы первомайцам, погибшим в 1941—1945 гг., а также прилегающей к нему территории сквера; Мемориальном комплексе «Звезда», а также прилегающей к нему территории сквера.