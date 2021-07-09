Екатеринбург, 9 июля, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Екатеринбургский митрополит Евгений считает священной традицию ежегодно в Царские дни проходить крестным ходом от Храма-на-Крови до Ганиной ямы. Об этом говорится в его телеграм-канале.

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм на Крови

«Традиция народного шествия от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых «мероприятий» и стала для десятков тысяч людей священной. И нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность», — написал митрополит.

Он также отметил, что пока неизвестно, как они пойдут. Или по безопасно перекрытым улицам, или рядом с опасно несущимися машинами по узким тротуарам, либо «козьими тропами». Всё это покажет время.

Евгений также выразил мнение, что в нынешней эпидемической ситуации идеальных решений быть не может. В этих условиях каждый сам находит баланс между страхом и мужеством, смелость и ответственностью, дерзновением и осторожностью.

«Я однозначно пойду!» — сказал митрополит.

При этом он подчеркнул, что решение свердловского оперштаба, решившего не проводить крестный ход, имеет основания. «Хотя не следовало бы стигматизировать верующих как виновников распространения инфекции», — выразил Евгений своё мнение. И добавил, что целью является не смерть из-за страха перед коронавирусом или от самого COVID-19, а жизнь в любви к ближнему и с Богом. Он также призвал всех принимать максимально возможные меры по защите своей жизни и жизней окружающих.

Как сообщало ИА REGNUM, власти не согласовали проведение крестного хода. Напомним, в 2021 году со дня расстрела бывшего императора Николая II, членов его семьи и приближённых исполнится 103 года.