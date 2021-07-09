Саратов, 9 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Саратовской области заболеваемость коронавирусом продолжает стремительно расти. За минувший день зарегистрировали ещё 212 случаев заражения, из них пневмония диагностирована у 96 пациентов, с признаками ОРВИ — 104 человека, у 12 пациентов — бессимптомное течение заболевания. Накануне выявили 202 заражения. Всего по состоянию на 9 июля зарегистрировано 67 879 случаев. Выздоровели с начала наблюдения 63 996 человек, за сутки — 113 пациентов. Скончались 1430 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наибольшее число инфицированных за минувший день выявили в Саратове — 91 человек, остальные — в других районах области. Среди новых заболевших преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 72 человека, 13 — несовершеннолетние.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенные нагрузки, такие как спорт и секс, не рекомендуются сразу после вакцинации от коронавирусной инфекции, считает замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

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