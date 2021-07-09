Джакарта, 9 июля, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Пожар произошел на складе вакцин в столице Индонезии Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

skeeze Пожар

Сообщается, что пожар уничтожил примерно 1000 ампул, а также несколько средств индивидуальной защиты, масок и перчаток. Ущерб от пожара оценивается в 30 млн индонезийских рупий.

Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Пожар произошел на складе вакцин в медицинском центре 8 июля в 19:53 по местному времени. На место выехали четыре пожарные машины. Пожар удалось потушить в 20:35.