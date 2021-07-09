Порт-о-Пренс, , 09:03 — REGNUM Наёмники, напавшие на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, должны были его арестовать. Об этом заявили на допросе два американца гаитянского происхождения, задержанные по делу об убийстве Моиза, сообщает местная газета Nouvelliste.

Американцы Джеймс Солаж и Жозеф Венсан рассказали, что были переводчиками. Они рассказали о некоем ордере на арест президента, уточнил участвующий в следствии судья Клеман Ноэль.

«Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его», — приводит газета слова Ноэля.

По словам Солажа, в Гаити он прибыл месяцем ранее, а эту работу нашёл в интернете. Наёмники находятся в стране уже три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельные ранения в результате атаки на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его жена Мартин также скончалась от ранений. Задержаны 17 подозреваемых в нападении, ещё семерых ликвидировали силовики.

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