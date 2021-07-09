Калуга, 9 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Although Банковские ячейки

Установлено, что с января 2016 года по январь 2021 года на территории Калужской области некая группа лиц осуществляла незаконные банковские операции, используя расчетные счета более 20 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе и иных областях, не имея на то лицензии. Злоумышленники извлекли от указанной деятельности доход в особо крупном размере на сумму более 25 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Калужской области. Обвиняемым грозит наказание до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.