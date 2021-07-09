Ижевск, 9 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 9 июля прививку от коронавируса сделали 211 632 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса. Москва

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Второй компонент препарата получили 149 940 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки прививку сделал 4927 человек, 2079 жителей республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июля в Удмуртии провели 1 295 981 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 5336 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4164 исследования.

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