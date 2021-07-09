Москва, 9 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. С 17 июля по 8 августа в Москве не будет работать участок Сокольнической линии метрополитена, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Люди в метро

В этот период не будет движения поездов между станциями «Спортивная» и «Тропарёво». Ограничения будут действовать из-за подготовки к открытию юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

В департаменте пояснили, что в центре зала на станции «Проспект Вернадского» будет вестись строительство пересадки. Для этого придётся отключить и переложить кабели, не будет работать контактный рельс.

Для обслуживания пассажиров вдоль участка пустят автобусы компенсационных маршрутов. Однако с учётом высокого трафика пассажирам рекомендуется выбрать в эти дни жёлтую и оранжевую ветки метро, а также МЦК.