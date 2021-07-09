Казань, 9 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Татарии с начала эпидемического сезона в медорганизации по поводу присасывания клещей обратились 4339 человек, что на 11,5% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщает управление Роспотребнадзора по РТ.

Клещ

Укусы клещами зарегистрировали во всех районах республики, кроме Кайбицкого. Наибольшее число обращений зафиксировано в Набережных Челнах — 452 случая, в Казани — 390 случаев, в Нижнекамском районе — 233 случая.

Чаще всего клещи «нападали» на людей на садово-дачных участках (37,4%), в лесных массивах (28,6%), в луговых зонах (16%), в личных подсобных хозяйствах (10,2%).

Всего было исследовано 1159 клещей, в том числе 1133 сняты с жителей, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 288 клещах (25,4%), вирус клещевого энцефалита — в одном клеще.

Иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита прошли 6819 человек, в том числе 3695 детей.

Противоклещевые обработки проведены на площади более 1,5 тыс. га, или 105% от запланированных территорий. В летних оздоровительных организациях обработали 605 га, или 100% от подлежащих обработке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с начала сезона укусов клещей зарегистрировано 30 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 16 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

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