Петропавловск-Камчатский, 9 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Пятеро школьников Камчатки прошли в финал всероссийского конкурса «Большая перемена», торжественная церемония открытия которого состоялась 8 июля в «Артеке», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Пресс-служба правительства Камчатки Финал конкурса «Большая перемена»

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Всего в финале конкурса принимают участие более 600 учащихся 5−7 классов из 74 регионов России.

Победитель прошлогодней «Большой перемены» школьник с Камчатки Артем Аветисян в этом году был пригашен в качестве ведущего торжественного открытия.

Как сообщало ИА REGNUM, на 33-й Международной олимпиаде школьников по информатике IOI 2021 (International Olympiad in Informatics). Сборная России, состоящая из четырех школьников, завоевала три золотые и одну серебряную медали. Соревнования принимал Национальный университет Сингапура.