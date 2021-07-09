Ижевск, 9 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 9 июля провели 1 295 981 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 5336 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4164 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 528 человек.

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