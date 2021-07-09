Бишкек, , 08:50 — REGNUM В ходе перестрелки на границе с Таджикистаном погиб военный пограничной службы госкомитета национальной безопасности Киргизии. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба киргизского погранведомства.

Граница Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате вооруженного нападения таджикских пограничников на пограничный наряд Киргизии погиб военнослужащий пограничной службы ГКНБ Киргизии сержант Хуснидин Хожиев 1994 года рождения», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, со стороны Таджикистана также имеются погибшие и раненые.

Отмечается, что перестрелка произошла накануне, 8 июля, в районе перевала Чашмагильдан. Как утверждают в Бишкеке, киргизские военные подверглись внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 военных Киргизии, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.

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