Киев, , 08:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Об этом сообщил 9 июля новостной телеграм-канал PavlovskyNews из зала суда.

«Медведчук останется под домашним арестом еще на два месяца», — сказано в сообщении.

Мера пресечения в отношении оппозиционного политика будет действовать до 7 сентября.

Медведчук будет находиться под круглосуточным домашним арестом, а также продолжит носить электронный браслет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ОПЗЖ рассказал, что домашний арест никак не повлиял на ритм его работы. Политик пребывает дома в окружении жены и дочери, продолжая руководить партией.

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