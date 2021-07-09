Киев, 9 июля 2021, 08:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения депутату Верховной рады Украины, председателю партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Об этом сообщил 9 июля новостной телеграм-канал PavlovskyNews из зала суда.
Мера пресечения в отношении оппозиционного политика будет действовать до 7 сентября.
Медведчук будет находиться под круглосуточным домашним арестом, а также продолжит носить электронный браслет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ОПЗЖ рассказал, что домашний арест никак не повлиял на ритм его работы. Политик пребывает дома в окружении жены и дочери, продолжая руководить партией.
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