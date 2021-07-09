Ижевск, 9 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Mos.ru Врачи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Скончалась женщина в возрасте 40 лет. Течение заболевания у умершей сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 528 человек.

Отметим, данные регионального штаба вдвое отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 8 июля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончался 1085 человек, из которых четверо жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 9 июля в регионе выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 138 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 36 849 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 3765 человек.

Читайте также: В Удмуртии второй день выявляют 138 новых носителей коронавируса