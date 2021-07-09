Тюмень, 9 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Тюменской области за первые полгода 2021 года число дорожно-транспортных происшествий возросло на 25%, число погибших увеличилось на треть к уровню прошлого года за аналогичный период. Более чем в полтора раза увеличилось число аварий по вине водителей автобусов, сообщает управление ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В первом полугодии в тюменской области произошло 1185 ДТП. В них погибли 63 человека, 1597 были ранены.

Основными причинами аварий стали нарушения правил проезда перекрёстков (25%), 89 ДТП с участием пьяных водителей, 65 — превышения скорости.