Ижевск, 9 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 9 июля выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 138 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 36 849 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

Zdrav-nnov.ru Коронавирус

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Среди новых носителей вируса — 23 ребенка в возрасте до 14 лет и 17 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 42 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 32 556 человек. 528 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано четыре летальных случая, за минувшие сутки скончался один житель региона.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3765 человек. Из этого числа 2948 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 688 человек — в состоянии средней степени тяжести, 82 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 8 июля в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 206 705 человек. Второй компонент препарата получили 149 940 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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