Хабаровск, 9 июля, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Хабаровском крае по итогам ЕГЭ зафиксировано 34 стобалльных результата. Отличились знаниями выпускники Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского районов, а также Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе регионального правительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Мария Зайцева из школы №24 Комсомольска-на-Амуре набрала суммарно 297 баллов по трем предметам: истории, русскому и иностранному языкам.

В минобразования региона отметили, что крае растет число учеников, которые набирают на экзаменах 80 баллов и более. В этом году высокие результаты показали 2678 выпускников.

По иностранному языку, профильной математике, литературе, информатике, географии, обществознанию и биологии доля высокобалльных работ заметно увеличилась. От 80 до 100 баллов по иностранному языку получил каждый третий выпускник, по информатике — каждый пятый. Те из ребят, кто преодолел отметку в 95 баллов, а также победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получат денежную премию имени Гродекова.

Именная денежная премия губернатора края имеет два номинала. По 100 тыс. рублей получат стобалльники ЕГЭ, а также победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. По 50 тыс. рублей перечислят выпускникам, набравшим 95 и более баллов. Всего на премию претендуют 223 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускник курганской школы № 22 Даниил Мерзляков сдал три государственных экзамена (ЕГЭ) на 299 баллов.