Варшава, , 08:37 — REGNUM 8 июля в Сейме Польши состоялось голосование по поводу назначения профессора юриспруденции Марцина Вёнцека на должность нового уполномоченного по правам граждан (омбудсмена). Об этом сообщает Polskie Radio.

По итогам голосования кандидатура Вёнцека была поддержана депутатами: «За» проголосовало 380 депутатов Сейма, «против» 3 и еще 43 воздержались. Вёнцек на должность омбудсмена был выдвинут оппозицией, но на прошлой неделе был поддержан и правящей коалицией.

Теперь данное решение Сейма должен утвердить Сенат, после чего Вёнцек сможет официально вступить в должность.

Срок полномочий нынешнего уполномоченного по правам граждан Польши Адама Боднара истек еще в сентябре 2020 года, однако Сейм и Сенат до сих пор не могли согласовать нового представителя этой должности, в связи с чем Бондар до сих пор формально остается исполняющим обязанности омбудсмена.