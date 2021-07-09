Москва, 9 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Москве 9 июля ожидается до 33 градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

"Сегодня метеоусловия в столичном регионе существенно не изменятся и, благодаря скандинавскому антициклону, сохранится малооблачная и аномально жаркая погода с температурным режимом на девять-десять градусов выше климатической нормы июля», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается малооблачная погода без осадков. Воздух прогреется до 33 градусов, в Подмосковье — до 34 градусов выше нуля. Скорость ветра не превысит шести метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области усиливают меры пожарной безопасности. Причиной стала жара.