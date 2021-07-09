Кемерово, 9 июля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 9 июля, за прошедшие сутки выявлено 180 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 176 случаев.

Mzso.info Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

«Кемерово — 40, Новокузнецк — 31, Междуреченск — 21, Мыски — 16, Осинники — 13, Юрга — 12, Прокопьевск — 11, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Березовский — шесть, Киселевск — пять, Промышленновский МО — четыре, Анжеро-Судженск — три, Белово — два, Гурьевский МО — два, Кемеровский МО — два, Тисульский МО — два, Калтан — один, Мариинский МР — один, Новокузнецкий МР — один, Прокопьевский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 160 пациентов выздоровели, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлен 41 661 случай заражения коронавирусом, 39 071 человек выздоровел, 864 пациента скончались.