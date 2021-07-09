Брюссель, 9 июля 2021, 08:42 — REGNUM Украина выполнила все договорённости, принятые на саммите лидеров «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в ходе заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.
Чиновник убеждён, что НАТО считает Россию участницей конфликта в Донбассе.
Высказывания Резникова прокомментировал представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник.
Напомним, с 2014 года украинские власти пытаются всеми силами не прекратить войну в Донбассе, а доказать мировому сообществу, якобы Россия является стороной данного конфликта. В действительности РФ играет роль посредника, задача которого — обеспечить выполнение Украиной Минских соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что его страна не будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках «минского формата».
Читайте ранее в этом сюжете: США отказались от идеи участия в Минском формате урегулирования в Донбассе