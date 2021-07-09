Брюссель, , 08:42 — REGNUM Украина выполнила все договорённости, принятые на саммите лидеров «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в ходе заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе.

«На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году. Зато Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации», — сказал он.

Чиновник убеждён, что НАТО считает Россию участницей конфликта в Донбассе.

Высказывания Резникова прокомментировал представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник.

«Из девяти пунктов обязательств… украинская сторона выполнила два пункта и те не полностью — были проведены два обмена, условия которых Киев выполнил только частично, и потому теперь обменов нет, и подписала документ о «допмерах» по режиму прекращения огня, которые сам же через полтора месяца и нарушила», — сказал он.

Напомним, с 2014 года украинские власти пытаются всеми силами не прекратить войну в Донбассе, а доказать мировому сообществу, якобы Россия является стороной данного конфликта. В действительности РФ играет роль посредника, задача которого — обеспечить выполнение Украиной Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что его страна не будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе в рамках «минского формата».

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