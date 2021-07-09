Якутск, 9 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Якутске в День любви, семьи и верности шеститысячному родившемуся в этом году ребёнку вручили сертификат и памятные сувениры, пишет arcticpost.ru.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новорожденный

Новорожденную родители Николай и Ольга Бурнашевы назвали Мия. Многодетная семья, у которой четверо детей, поблагодарила за внимание и теплоту специалистов министерства труда и социального развития республики.

За четыре месяца 2021 года среди регионов РФ Якутия занимала по рождаемости 7 место, а среди регионов Дальнего Востока — 1 место.

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Как сообщало ИА REGNUM, доля рождаемости второго и последующих детей выросла больше чем вдвое в сравнении с 2005 годом в Башкирии.