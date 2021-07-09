Москва, , 08:26 — REGNUM Российские авиакомпании смогут отправлять прямые рейсы на курорты Египта. Запрет на них отменил своим указом президент РФ Владимир Путин, документ опубликован 8 июля на официальном портале правовой информации.

Прежний указ, запрещавший полёты на египетские курорты, действовал с 2015 года. Последняя версия этого указа позволяла отправлять в Каир регулярные и служебные рейсы.

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Кроме того, ранее туроператорам и турагентам не рекомендовалось продавать гражданам туры в Египет. Теперь эта рекомендация отменена.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года воздушное сообщение между РФ и Египтом было полностью прервано из-за крушения на Синае пассажирского лайнера «Когалымавиа» рейса Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. В начале 2018 года Россия возобновила только регулярные авиаперевозки в Каир.

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