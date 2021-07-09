Порт-о-Пренс, , 08:36 — REGNUM В Гаити сотрудники полиции задержали 11 подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза, сообщает 9 июля пресс-служба представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе.

Полиция Гаити (сс) Alex Proimos

«Полиция начала операцию в 16:00 (23:00 8 июля мск) и задержала 11 подозреваемых», — говорится в сообщении.

Подозреваемые в убийстве президента скрывались на территории представительства Тайваня.

Ранее в полиции заявили, что в группу преступников, участвовавших в нападении на президента, входили не менее 28 человек. При задержании были ликвидированы семь человек, 15 обнаружены, еще несколько разыскиваются.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 июля группа боевиков напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза. В результате атаки глава государства скончался от полученных ранений. В стране объявили военное положение.

Власти Гаити заподозрили руководство службы безопасности главы государства в бездействии. Всех подозреваемых вызывали в суд для дачи показаний.

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