Санто-Доминго, 9 июля, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Своих дипломатов с территории Гаити решила вывести Доминиканская Республики из-за ситуации, связанной с убийством гаитянского президента Жовенеля Моиза. Об этом 8 июля сообщило издание Acento со ссылкой на свои источники.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Иллюминатор в самолете

Кроме того, газета Prensa Libre распространила информацию о том, что граждане Доминиканы, имеющие вид на жительство в Гаити, пытаются вернуться на родину из-за угрозы беспорядков в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля глава гаитянской полиции Леон Шарль заявил, что отряд боевиков, которые напали на резиденцию Жовенеля Моиза, состоял из 26 граждан Колумбии и двух подданных Гаити. При этом из 11 колумбийцев скрывались территории представительства Тайваня.