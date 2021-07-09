Ханты-Мансийск, 9 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Одиннадцать спортсменов из Югры вошли в состав олимпийской команды России. Об этом сообщает паблик «Югра. Официально» в социальной сети «ВКонтакте». .

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Это боксёр Альберт Батыргазиев, Анна Тимофеева — водное поло, пловцы Илья Егоров, Анастасия Гуженкова и Анна Дружинина, тхэквондо — Максим Храмцов, тяжелоатлет Тимур Наниев, волейболисты Игорь Кобзарь и Артём Вольвич, борцы Заурбек Сидаков и Артур Найфонов.

Vk.com/shtabugra

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.