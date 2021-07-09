Пекин, , 08:18 — REGNUM Панчен-лама 11-й Байнкен Эрдини Койгиджабу и монастырь Ташилхунпо отдали дань уважения 100-летию со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК) в Пекине, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Они также вручили подарки Центральному комитету КПК. По поручению, генерального секретаря Центрального комитета КПК Си Цзиньпина, заместитель директора Генеральной канцелярии Центрального комитета КПК Мэн Сянфэн, получил подарки. Мэн передал искренние приветствия Панчен-ламе и друзьям из буддийских тибетских кругов.

Панчен-лама заявил, что он будет неуклонно поддерживать руководство КПК и Центрального комитета КПК, в основе которого находится товарищ Си Цзиньпин. Он выразил свою решимость сознательно защищать национальное единство и этническую солидарность, также гармонию и стабильности Тибета в новую эру.