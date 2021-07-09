Москва, 9 июля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Законопроект, который отменяет разрешение иностранцам на временное проживание в России, разработало МВД РФ. Документ 9 июля обнародован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Также ведомство предлагает сделать три миграционных режима пребывания в России: краткосрочное — не более 90 дней суммарно в течение календарного год, долгосрочное — более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание и постоянное проживание — бессрочно.

В то же время гражданам других стран, которые имеют на руках разрешение на временное проживание, предлагается возможность сменить цель пребывания без выезда за пределы России.

При этом в документе также предусматривается введение реестра недобросовестных приглашающих лиц, как физических, так и юридических.

Помимо того, МВД России в законопроекте предлагает осуществлять регулирование трудовой миграции посредством использования двух информационных ресурсов: реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля стало известно, что жительница Ростовской области фиктивно зарегистрировала у себя более 700 иностранных граждан.