Екатеринбург, , 08:10 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш принял участие в серии мероприятий в рамках второго дня выставки «Иннопром-2021». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте посольства Индонезии в Москве.

Жозе Тавареш провел ряд встреч с представителями российских компаний и бизнеса.

https://www.instagram.com/p/CRDsqOuMrpA/

Посол Индонезии встретился с генеральным директором российской ИТ-компании СКБ Контур Евгением Филатовым. В рамках встречи посол поделился последней информацией о стратегиях развития ИТ сектора в Индонезии.

Жозе Тавареш также провел встречу с начальником управления развития международного бизнеса ИТ-компании из Свердловской области NAG Владимиром Кузнецовым. Посол рассказал о планах проведения выставки Иннопром в Индонезии 25−27 ноября 2021 года и призвал представителей компании воспользоваться этим случаем, чтобы наладить деловые связи с индонезийскими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии встретился с директором деловой программы ИННОПРОМ Антоном Атрашкиным для обсуждения плана проведения промышленной выставки в Индонезии.

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