Лондон, 9 июля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Ранения получил сотрудник лондонской полиции в результате совершенного на него нападения у здания парламента Великобритании. Об этом полиция Лондона сообщила 8 июля на своей странице в Twitter.

Phil Long Британская полиция

Отмечается, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. Преступник задержан. Кроме того, в заявлении ведомства отметили, что версия теракта не рассматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в северной части Лондона злоумышленник на автомобиле протаранил здание полицейского участка. После этого он вышел из машины, облил ее бензином и поджег. В ходе инцидента никто не пострадал.