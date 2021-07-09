Якутск, 9 июля, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Якутии до начала сентября должны привиться от коронавируса все, кто связан с образовательной деятельностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики 9 июля.

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«Те, кто желает выйти на работу и на учёбу с 1 сентября в образовательные учреждения, должны получить первый компонент вакцины уже в середине июля», — сказала вице-премьер Ольга Балабкина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае полностью завершили иммунизацию от коронавируса более 130 тыс. человек.