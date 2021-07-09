Красноярск, 9 июля, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на утро 9 июля зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 152 га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлесхозе.

Pixabay.com Лесной пожар

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Два пожара локализовано. По данным министерства, населённым пунктам огонь не угрожает.

За прошедшие сутки в регионе потушили три лесных пожара — в Богучанском, Кежемском и Шушенском районах. В тушении принимали участие 223 человека, было задействовано шесть единиц техники, 16 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 июля в Красноярском крае было зарегистрировано восемь лесных пожаров на площади 85 га — в Богучанском, Кежемском, Шушенском и Эвенкийском районах.