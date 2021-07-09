Томск, 9 июля, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В июне 2021 года в Томской области значительно подорожал так называемый «борщевой набор».

(сс) outsideclick Свёкла

Как сообщили ИА REGNUM в Томскстате, индекс потребительских цен в июне текущего года по отношению к маю составил 100,5%, с начала года — 103,5%. Продовольственные товары за месяц подорожали в среднем на 0,3%. Значительнее всего выросли цены на свёклу столовую (на 34,6%), белокочанную капусту (на 25,9%), морковь (на 20,9%), картофель — на 13,8%;

Майонез подорожал на 12,1%; конфеты шоколадные натуральные и с добавками — на 7,8%; баранина — на 7,8%; сухофрукты — на 7,7%; чай черный байховый пакетированный — на 7,5%; апельсины — на 4,6%; кисломолочные продукты — на 4,3%; конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 3,9%. Масло подсолнечное выросло в цене на 1,3%, сахар-песок — также на 1,3%.

В то же время в регионе подешевели свежие помидоры (на 21,7%) и огурцы (на 16,1%); газированные напитки (на 13,5%); куриные яйца (на 11,7%); зелёный чай (на 10,8%).

Непродовольственные товары в июне в среднем подорожали на 0,3%. Лидерами по росту цен стали доска обрезная (на 27,5%); металлочерепица (на 13,0%); еврошифер (на 11,8%).

Услуги подорожали в среднем на 1,1%. В частности, поездка на отдых в Турцию взлетела в цене на 33,5%; проезд в такси — на 12,2%. Полёт в салоне экономкласса в самолёте по маршруту Томск — Москва стал дороже на 3,2%.

В то же время на 4,5% подешевела поездка на отдых в ОАЭ. Экскурсионные туры по России упали в цене на 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в июне цены на потребительском рынке по сравнению с маем выросли на 0,9%, в том числе на продовольственные товары — на 1%.

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