Станислав Тарасов, 9 июля 2021, 09:08 — REGNUM Вокруг Афганистана развивается невиданная прежде дипломатия. Представитель Государственного департамента США призвал всех афганских соседей сыграть конструктивную роль в целях достижения политического урегулирования и всеобъемлющего прекращения огня. По его словам, долгое время за ситуацию в стране отвечал Вашингтон, теперь ответственность предлагается взять на себя другим.
Делегация политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыла с визитом в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сухейля Шахина, официального представителя политофиса движения. В Иране прошли переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и делегацией афганских политиков во главе с бывшим вице-президентом Мохаммадом Юнусом Кануни. По итогам встречи стороны приняли совместную декларацию, в которой подчеркивается, что конфликт в стране не может быть решен военным путем. Новоизбранный президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонную беседу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и выразил обеспокоенность обострением афганского конфликта. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил ситуацию в Афганистане со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. По итогам переговоров иранский МИД сообщил, что министры подчеркнули необходимость укрепления межафганского диалога, который приведет к всеобъемлющему политическому урегулированию в Афганистане. Ожидается, что после визита в Иран глава МИД Индии посетит Москву и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
До того проходили активные контакты президента России Владимира Путина с некоторыми лидерами государств Средней Азии. В этой связи Лавров в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете заявил, что «США выводят свои войска из Афганистана, признавая таким образом свое поражение». Он отметил, что «в свете вывода американского воинского контингента в Афганистане растет угроза терактов», что «связано с нежеланием афганского правительства формировать переходную власть, несмотря на достигнутые договоренности, а также тем, что Вашингтон оставляет возможность силового решения ситуации в этой стране». Наконец, после серии консультаций со своими помощниками со специальным комментарием выступил президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что решение о выводе войск из Афганистана было принято им при ясном понимании обстановки. По его словам, «мы завершаем самую долгую войну Америки». Он уточнил, что афганская кампания завершится не 11 сентября, а 30 августа. США планируют оставить в Афганистане всего 650 военнослужащих для обеспечения безопасности посольства. Дальше Вашингтон обещает оказывать Кабулу помощь, выразив убеждение, что захват власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не является неизбежным.
Белый дом ссылается на возросшую боеспособность афганских вооруженных сил, хотя американское экспертное сообщество и разведка придерживаются иного мнения. Командующий войсками США в Афганистане генерал Остин Миллер предупредил, что страна может оказаться на пороге гражданской войны. Насколько оправданы такие ожидания? Дело в том, что Вашингтон создал в Афганистане ситуацию «дипломатического коромысла». С одной стороны, он, конечно, поддерживает правительство в Кабуле. С другой, предпринял максимум усилий для политической легитимации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Понятно, что процесс вывода войск США и НАТО из Афганистана сопровождается усилением позиций движения и ослаблением Кабула. Поэтому предложенный американцами план мирного урегулирования внутриафганского конфликта по той же схеме, что и соглашение между администрацией США и лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, изначально саботировался властями в Кабуле. Зато «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпринял ряд решительных шагов по расширению зоны контролируемых ими районов и населенных пунктов и вышел на границы с Таджикистаном и Узбекистаном. Проблема в том, что соглашение в Дохе с американцами подписали представители «умеренного крыла» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые прекратили связи и контакты с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не идут на сотрудничество с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но, как свидетельствуют данные американской разведки, существует группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ, ориентированная на иные сценарии.
Игнорировать очевидное становится все более невозможным. В Москве, и не только там, стараются реально смотреть на ситуацию в Афганистане, не отказываясь от контактов с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью занять посредническую роль в мирном урегулировании внутриафганского конфликта. При этом ясно, что любое вмешательство извне спровоцирует новые конфликты и загонит афганскую проблему вглубь. Что же касается опасении руководств стран Средней Азии по поводу возможного вторжения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регион, то тут есть немало загадок. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основе своей пока остается исламистским движением пуштунских племен, которые проживают на юге Афганистана и на севере Пакистана. Они не ставят себе целью экспансию в соседние страны, а ограничиваются борьбой за власть на своей исторической родине. Сложность в другом. Вашингтон стремится переложить афганскую проблематику на плечи других стран, прежде всего соседних, которые «должны быть заинтересованы в стабильности ситуации в этой стране и могут внести свой посильный вклад в дальнейшее мирное урегулирование конфликта». Им намекают, что «пора формировать условия для создание нового коалиционного афганского правительства с учетом интересов всех национальных и конфессиональных меньшинств», то есть делать то, что не смогли (или не захотели?) американцы.
Смогут ли сами афганцы найти консенсус или продолжится борьба за власть в Кабуле — вопрос остается открытым. Очевидно пока следующее. С уходом войск НАТО и США из Афганистана начинается активная подготовка к переделу власти в стране. Даже Россия не застрахована от проникновения в страну джихадистов. Другой вопрос, насколько реальна угроза вооруженной экспансии со стороны Афганистана на территорию Средней Азии. Пока кажется, что сценарий в Афганистане сам по себе развивается именно так, как могли бы предполагать в российском МИД. Посмотрим, что будет дальше.