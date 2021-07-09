Вашингтон, 9 июля, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Впервые выявленный на территории американского штата Калифорния штамм коронавируса «Эпсилон» может обходить антитела, полученные после прививок вакцинами компаний Pfizer и Moderna, 8 июля сообщил журнал Science.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К такому выводу пришли ученые из Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology, которые изучают характеристики новой мутации SARS-CoV-2.

Способность обходить защиту привитых появилась у «Эпсилон» из-за трех изменений в критически важных участках спайкового белка. Одно из них затронуло рецептор, который связывает участок «шипа» коронавируса, а другие — сегмент N-концевого домена белка.

Из-за этой трансформации, эффективность вакцин Moderna и Pfizer упала на 50−70% в случае заражения калифорнийским типом коронавируса. Ученые также утверждают, что новый штамм может обходить естественные антитела, выработанные организмом при заболевании COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня сообщил сайт Phys.org распространил информацию о том, что специалисты Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили изменения коронавируса, которые позволяют ему заражать людей, используя новый механизм.