Порт-о-Пренс, , 07:28 — REGNUM 11 подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза скрывались на территории представительства Тайваня, сообщает пресс-служба представительства.

«Полиция начала операцию в 16:00 и задержала 11 подозреваемых», — сообщила пресс-служба.

Уточняется, что ранее полиция запросила доступ на территорию представительства для поиска скрывающихся подозреваемых в убийстве президента Гаити. В представительстве разрешили полицейским проникнуть на территорию и задержать подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава полиции Гаити заявил, что 26 из участников нападения на резиденцию президента страны Жовенеля Моиза были гражданами Колумбии. Всего в группу боевиков входили не менее 28 человек, семерых из них ликвидировали.

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