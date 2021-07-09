Абакан, 9 июля, 2021, 07:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 162 случая заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 8857. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июля в правительстве региона.

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Выздоровели с начала года 7297 человек, в том числе за минувшие сутки коронавирус победили 107 жителей Хакасии.

Амбулаторно лечатся 2549 ковид-пациентов, в стационарах — 985. К аппаратам ИВЛ в Хакасии подключены 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Хакасии выявили 164 носителя коронавируса, выздоровели 190 человек.