Бразилиа, 9 июля, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть поставлена на территорию Бразилии «до следующей недели». Об этом заявили в пресс-службе главы бразильского штата Пиауи Уэллингтона Диаса, возглавляющего группу губернаторов страны, которые договорились с РФПИ о поставках вакцины.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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«Уэллингтон Диас и Национальное агентство по санитарному надзору подписали в четверг письмо об обязательствах в связи с импортом вакцины «Спутник V». Документ позволяет 17 штатам страны импорт и использование в условиях ЧС вакцины «Спутник V». Ожидается, что первая партия поступит в Бразилию до следующей недели», — говорится в сообщении.

В дальнейшем поставки будут зависеть от получения каждым регионом разрешения со стороны Национального агентства по санитарному надзору.