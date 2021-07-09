Южно-Сахалинск, 9 июля, 2021, 06:58 — ИА Регнум. На Сахалине коллективный иммунитет от коронавируса среди населения составляет уже 40,2%, написал в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Минобороны России Вакцинация

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За последние сутки на Сахалине привились от коронавируса 2056 человек. За весь период массовой вакцинации — 122 536 сахалинцев.

В области имеется запас вакцины от COVID-19 в количестве 21 937 доз.

Для формирования 100% колективного иммунитета необходимо привить ещё 74 540 человек.

Лучшие темпы вакцинации показали в Александровск-Сахалинском районе — 43,3%, худшие — в Анивском районе — 25,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные ограничения для организаций и населения ввели власти Забайкальского края из-за ситуации с коронавирусом.