Ульяновск, 9 июля, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области в День семьи, любви и верности открыли памятник святым Петру и Февронии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Открытие памятника в Инзе

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Памятник в честь святых установлен в Инзе в сквере у собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Также в городе чествовали семейные пары, которые прожили в браке более 45 лет. Знак губернатора «Семья, любовь, верность» вручён семье Жарковых. Медалей «За любовь и верность» удостоены многодетные семьи Корниенко и Чернухины.

Отметим, что в Ульяновске состоялась встреча с участницами акции «Роди патриота в День России-2021». В этом году 12 июня в Ульяновской области родилось 29 малышей, 13 из которых — в областном центре. В целом в акции приняли участие почти 400 женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года и учреждён в память о святых супругах Петре и Февронии Муромских.