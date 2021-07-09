Севастополь, 9 июля, 2021, 06:48 — ИА Регнум. Арбитраж Севастополя удовлетворил иск ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» к троллейбусному госоператору Севастополя, с которого взыскали почти 400 млн рублей долга и неустойки. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Mosgortrans.ru Троллейбус

Судья Звягольская своим решением взыскала с унитарного предприятия «387 941 219 рублей 82 копейки, из которых 379 650 844 рублей 69 копеек — задолженность, 8 290 375 рублей 13 копеек — неустойка», а еще 200 тыс. рублей — госпошлина. Сумма фигурировала как долг по договорам лизинга. В деле третьим лицом участвовали власти региона, так как у них с ГУП есть «соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Севастополя на обеспечение финансового обеспечения затрат на лизинговые платежи по спорным договорам лизинга».

Напомним, дело слушалось с февраля 2021 года. Помимо этого, в мае 2021 года госпредприятие получило от лизинговой госкомпании претензии на сумму более 492 млн рублей.